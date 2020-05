 »   »  Za dobití kreditu hodina se strojvůdcem. Leo Express láká na zážitky

Za nabití kreditu na účet dopravce Leo Express můžete získat zážitkovou jízdu na stanovišti strojvůdce vlaku Leo Epress. Musíte splnit jen dvě podmínky

Dobít min. 5000 Kč v jedné objednávce. Stihnou to do středy 6. května 2020 do 23:59 hod.

Minimální věk cestujícího pro umožnění jízdy na stanovišti strojvedoucího je 5 let. Cestující mladší 12 let musí být po dobu pobytu na stanovišti strojvedoucího doprovázen osobou starší 18 let. Doba jízdy bude max. 60 minut. Viz podrobné podmínky.

Ohledně naplánování jízdy vás bude dopravce kontaktovat po skončení akce. Kvůli bezpečnosti ale bude jízda možná nejdříve v srpnu 2020.

Cesta pak může vypadat takto

Je potřeba dodat, že takto zaslané peníze předem nejsou pojištěné. Pokud by z různých důvodů dopravce přestal podnikat, nebo byl v úpadku, vámi zaslaná částka se stane součástí pohledávky, kterou vůči dopravci budete uplatňovat. To se obecně týká všech předplacených kreditů (nejen) u dopravců. Aktuálně o koupi Leo Expressu jednají České dráhy.