Za cestovní pojištění zájezd. Komerční pojišťovna spouští novou soutěž

Autor: Depositphotos

Komerční pojišťovna (KP) vyhlásila soutěž o zájezd v hodnotě 100 tisíc Kč od cestovní kanceláře FISCHER. Mohou ho vyhrát kleinti, kteří si v době letních prázdnin, od 27. 6. do 31. 8. 2022, sjednají jednorázové cestovní pojištění.

Pokud si ho sjednáte on-line, dostanete 15% slevu. Losování výherce poukazu proběhne 9. září 2022. Platnost poukazu pak bude 1 rok.





Podmínky soutěže:

Nejzazší termín počátku platnosti cestovního pojištění je 30. září 2022 . To znamená, že pokud si zaplatíte pojištění s předstihem už v průběhu prázdnin, budete do soutěže zařazeni. protože losování výherců proběhne už 9. září, může se stát, že zájezd vyhrajete ještě dříve, než uplatníte své cestovní pojištění.

. To znamená, že pokud si zaplatíte pojištění s předstihem už v průběhu prázdnin, budete do soutěže zařazeni. protože losování výherců proběhne už 9. září, může se stát, že zájezd vyhrajete ještě dříve, než uplatníte své cestovní pojištění. Do soutěže se můžete zapojit je jednou. Tedy pokud si v průběhu léta sjednáte více cestovních pojištění, KP povolí soutěžit jen s jednou pojistkou.

Počítejte však s tím, že výhra podléhá 15% zdanění podle § 36 zákona o daních z příjmů (srážková daň). Ve výsledku bude výše výhry „jen“ 85 000 Kč. Výherce se o výhře dozví telefonicky a e-mailem do 16. září 2022. Pokud vyhrajete, pojedete si pro výhru do sídla Komerční pojišťovny v Praze nejpozději do konce října 2022.

Co kryje cestovní pojištění od KP?

náklady až do výše 5 milionů Kč,

léčbu covid-19,

nonstop asistenci v češtině po celém světě,

můžete si připojistit úraz, odpovědnost za škodu, storno cesty či zavazadla.