 »   »  Wüstenrot: Starší lidé rekonstruují bydlení, až když musejí

Veronika Němcová

Češi starší 55 let využívají našetřené peníze ze stavebního spoření nejčastěji na rekonstrukci. Téměř dvě třetiny z nich však bydlení zvelebuje až ve chvíli, kdy je to nezbytně nutné, vyplývá z průzkumu finanční skupiny Wüstenrot.

„Zatím u nás není zvykem rekonstruovat pravidelně, přesto, že podle odborníků se má například kuchyně obnovovat každých 10 let. K rozsáhlejším přestavbám se uchylujeme až ve chvíli, kdy je to skutečně nutné. Do té doby své bydlení spíše vylepšujeme drobnými úpravami,“ vysvětluje produktový manažer Wüstenrot Jiří Procházka.

Stavební spoření má v současné době třetina Čechů starších 55 let, nejčastěji jde o třetí nebo čtvrtou smlouvu. Podle Procházky se nyní stavební spořitelny na tuto věkovou kategorii chtějí více zaměřovat.