Vláda schválila programové prohlášení. Čí peněžence to prospěje

Vláda Andreje Babiše na svém prvním zasedání v novém roce schválila návrh programového prohlášení. Prošli jsme, čí peněženku potěší nejvíc.
Návrh programového prohlášení zveřejnila koalice ANO, SPD a Motoristů loni koncem října, ještě před podpisem koaliční smlouvy. Premiér Babiš dnes na tiskové konferenci po jednání vlády uvedl, že jeho kabinet schválil tento návrh beze změny.
Součástí prohlášení je řada opatření, které mohou výrazně ovlivnit rozpočet tuzemských domácností. Namátkou jde například o navrácení daňové slevy za umístnění dítěte v předškolním zařízení (takzvané školkovné), slevy na vyživovaného manžela či manželku bez podmínky péče o dítě do věku 3 let, ale i navýšení rodičovského příspěvku.
Na penzisty pak míří například obnovení valorizačního vzorce, podle kterého v minulosti důchody rostly o polovinu růstu reálných mezd namísto aktuální třetiny. Mimořádné valorizace by se pak mohli dočkat také senioři nad 80 let.
Hlavní ekonom ČSOB Jan Bureš už před časem označil programové prohlášení této vlády za přehlídku relativně drahých slibů, které mohou veřejné finance přímo či nepřímo zatížit. Za nejnákladnější přitom považuje snížení daně z příjmu právnických osob (z 21 na 19 %) a zrušení povinnosti platit poplatek za obnovitelné zdroje.
Druhý zmíněný krok přitom již kabinet Andreje Babiše prosadil – převedení poplatku POZE na stát by mělo státní kasu přijít na zhruba 17 mld. Kč.
Naopak Hospodářská komora ČR hodnotí programové prohlášení vlády kladně, jelikož v klíčových bodech vidí zástupci podnikatelů průnik. Podle prezidenta HK ČR Zdeňka Zajíčka panuje největší shoda v oblasti hospodářství, průmyslu a energetiky – zejména v důrazu na dostupné a stabilní ceny energií, na systematické snižování byrokracie nebo oblast dopravy a rozvoje infrastruktury, stavebního práva a zrychlení povolovacích procesů ve stavebnictví.