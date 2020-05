 »   »  Vláda schválila další vlnu půjček z programu COVID III

Vláda schválila další program půjček COVID III určený pro podnikatele a živnostníky zasažené epidemií koronaviru a s tím souvisejícími opatřeními. Ve třetí fázi programu bezúročných půjček, který spravuje Českomoravská záuční a rozvojová banka (ČMZRB) je celkově 150 miliónů korun. Komerční banky díky tomu můžou zájemcům poskytnout úvěry v objemu až 500 miliard korun. Žádat o podporu můžou OSVČ i podniky do 500 zaměstnanců včetně podnikatelů z Prahy a podnikatelů v zemědělství, kteří působí v České republice. Maximální výše jednoho poskytnutého úvěru může dosáhnout 50 milionů korun.

Přes obtížná vyjednávání s mnoha subjekty se podařilo vše maximálně urychlit a pro COVID III, a tedy české podnikatele, získat potřebné peníze. V přepočtu na jednoho obyvatele se na území Evropské unie jedná o jednu z největších notifikací podpory v podobě zaručovaného úvěru, říká Karel Havlíček, vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu.

Podle Havlíčka tak na půjčku může dosáhnout až 150 tisíc OSVČ a podniků, otázkou však zůstává, jak budou komerční banky s penězi nakládat, a zda bude finanční pomoc podnikatelům rozdělována tak, aby pro ně měla význam a pomohla těm, kteří to skutečně potřebují.

Podniky do 250 zaměstnanců a OSVČ budou mít od ČMZRB záruku 90 % půjčených peněz a firmy od 250 do 500 zaměstnanců získají záruku až do výše 80 % úvěru. V obou případech banka za úvěry ručí maximálně po dobu tří let.

O úvěr je možné žádat do konce roku 2020. Půjčené peníze lze využít na zaplacení provozních výdajů, (jako jsou například mzdy, nájemné, platby za energie, úhrada dodavatelsko-odběratelských faktur, pořízení zásob, materiálu a podobně).