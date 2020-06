 »   »  V představenstvu Komerční banky je poprvé žena

Do představenstva Komerční banky usedla poprvé v historii žena. Jitka Haubová na postu vystřídá Vladimíra Jeřábka, který požádal o dlouhodobé volno.

Haubová doteď působila na pozici výkonné ředitelky pro Korporátní a Municipální bankovnictví. Nově bude zodpovídat za úsek Transakční a platební služby, odbory Podpůrné služby, Služby investičního bankovnictví, Právní odbor a triby Payment Methods a Customer tribe.



Autor: Komerční banka, a.s. Jitka Haubová, nová členka představenstva Komerční banky (4.6.2020).

Haubová vystudovala Vysokou školu ekonomickou v Praze, obor finance a účetnictví. Absolvovala studium Finančního řízení na Galilee College v Izraeli, získala Certifikát specialisty na strukturální fondy od Evropské komise a je certifikovaným mezinárodním auditorem na procesy jakosti.

Na začátku profesní kariéry nastoupila do vládní agentury CzechTrade, kde také zastávala pozici generální ředitelky. Několik let byla spoluvlastníkem rodinné kavárny a restaurace. Do Komerční banky nastoupila v roce 2006 do odboru Trade Finance. Od roku 2012 zastávala různé manažerské role v Korporátním a municipálním bankovnictví, které poslední čtyři roky řídila, uvedla banka.