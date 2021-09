V Česku bude (teprve) čtvrtá čerpací stanice na zkapalněný zemní plyn - LNG

V Česku zatím fungují jen 3 čerpací stanice (1 je neveřejná) zkapalněného zemního plynu (LNG), díky dotacím by však mohlo v nejbližší době vzniknout 18 nových LNG stanic. Žádosti o dotace jsou podány do Operačního programu Doprava. V provozu by mohly být do konce roku 2022. Do roku 2030 by pak podle Národního akčního plánu čisté mobility (NAP CM) měl vzrůst jejich počet až na 30.

Zkapalněný metan je podle různých studií jediné alternativní palivo aktuálně, které je použitelné pro těžkou nákladní dopravu. Do budoucna se však uvažuje o přechodu na bioLNG, podobně jako u bioLPG, které v je v Česku od roku 2020. Obojí má ještě výrazněji omezit emise CO 2 při využití stávajících čerpacích stanic,

Podle Sborníku LNG konference 2021 nelze očekávat, že se emise v nákladní dopravě vyřeší bateriovými pohony, takže LNG by mělo hrát střednědobou roli při hledání opatření ke snižování emisí. S tahači na vodíkový či elektrický pohon je možné počítat až v dlouhodobém horizontu.

Veřejné čerpací stanice LNG v Česku (stav k datu publikace aktuality)