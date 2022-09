Úvěry klientů Sberbank jdou do prodeje. Nejvíce je hypoték

Autor: Redakce

Insolvenční správkyně Jiřina Lužová v úterý 13. září 2022 odeslala na adresy 44 bank s licencemi České národní banky nabídky na odkup úvěrového portfolia zkrachovalé Sberbank. Případní zájemci musí ve lhůtě 4 týdnů odeslat nabídky, které věřitelský výbor posoudí a vybere z nich ty, které se budou jevit jako nejvhodnější.

Případ insolvence Sberbank je poněkud jiný, než insolvence jiných společností v úpadku. Zde se jednalo o zdravou banku se silným portfoliem, která patřila mezi největší banky v ČR, plnila všechny povinnosti a její podíl klasifikovaných úvěrů se neodlišoval od jiných bank na českém trhu. Sberbank má tedy velkou šanci na hladký a rychlý prodej.





Tím by se ulevilo desetitisícům dlužníků banky, kteří by po převzetí jejich dluhu jinou bankou mohli nadále klidně pokračovat ve splácení za původních podmínek sjednaných ve Sberbank.

V opačném případě, pokud by se nenašel kupec mezi bankami, hrozil by prodej úvěrového portfolia obchodníkům s pohledávkami. Výnos z prodeje by byl pravděpodobně podstatně nižší, než se očekává, což by mělo velmi nepříjemné dopady na dlužníky Sberbank.

V portfoliu banky je cca 14 tisíc hypotečních úvěrů patřících zhruba 13 tisícům dlužníků. Další 4 tisíce úvěrů patří podnikatelům.

Převod takového množství úvěrů na nebankovní subjekt by měl na dlužníky katastrofální dopad. Nebankovní instituce nemají ani licenci, ani schopnosti obhospodařovat takové portfolio jinak, než se pokusit úvěry zesplatnit a následně vymáhat, uvedla pro Měšec.cz insolvenční správkyně Jiřina Lužová.

To by pro dlužníky znamenalo vzít si novou hypotéku, aby tuto pohledávku mohli nebankovní instituci uhradit. V současné ekonomické situaci by to kvůli aktuálním úrokovým sazbám nemuselo být pro dlužníky jednoduché řešení. Insolvenční správkyně však věří, že se Sberbank podaří zdárně prodat a nepříjemný scénář nenastane.