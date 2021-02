Úrokové sazby spotřebitelských úvěrů sjednaných přes poradce klesají, průměr je do 6 % p.a.

V prosinci 2020 klesla hodnota Broker Consulting Indexu spotřebitelských úvěrů na nejnižší úroveň 5,89 % p. a. za několik posledních let. Jedná se o důsledek pandemie koronaviru a s ní spojených vládních opatření. Řada Čechů byla při nákupu vánočních dárků opatrnější, a ve srovnání s minulými lety si méně lidí bylo ochotných vzít spotřebitelský úvěr. S restriktivními opatřeními také klesly možnosti nakupování, a tudíž i důvody brát si úvěr. Mnozí lidé současně využili možnosti refinancovat své stávající spotřebitelské úvěry a zajistit si tak nižší úrokovou sazbu.

Bude tedy zajímavé sledovat, zda stojíme na počátku nového trendu v cenách spotřebitelských úvěrů, anebo se jednalo o krátkodobé vyvrcholení akcí bank na sklonku roku. Nákupní horečka Čechů byla před svátky částečně oslabena ekonomickými omezeními ze strany státu. Zájem kupujících se tak z uzavřených kamenných obchodů přesunul na internet, kde lákadla v podobě spotřebitelských úvěrů pravděpodobně nejsou tak silná, vysvětluje Martin Novák, hlavní analytik Broker Consulting.

Broker Consulting Index spotřebitelských úvěrů je analytický nástroj, který měří průměrnou úrokovou sazbu u spotřebitelských úvěrů, jež zprostředkovali konzultanti Broker Consulting a pobočky OK POINT u všech poskytovatelů bankovních úvěrů. Jde o vážený aritmetický průměr, kdy hlavní vahou je objem úvěru. Takže čím vyšší úvěr, tím jeho sazba do Indexu vstupuje větší vahou. Výhodou této metody výpočtu je, že se do statistiky dostávají jen reálně schválené úvěry.