Uprchlíci mohou využít SOS wallet kartu pro přímé spojení s úřady a humanitárními organizacemi

Hospodářská komora České republiky nabídla ministru vnitra Vítu Rakušanovi (STAN) možnost využití digitální SOS wallet karty pro uprchlíky z Ukrajiny. Po nainstalování aplikace do mobilu by tak měli všichni běženci zprávy od českých úřadů a humanitárních organizací z první ruky. Dozvěděli by se všechna potřebná telefonní čísla, důležitá upozornění, informace o ubytování a zprávy, kam se mohou obracet o pomoc. Aplikaci vyvinula firma Nula advisory ve spolupráci s Hospodářskou komorou a společností Your Pass.

Její výhodou je, že uprchlíci po překročení hranic získají nejdůležitější informace na jednom místě, při příchodu do země si nahrají digitální kartu do mobilu skrze QR kód nebo odkaz. Českým úřadům umožní hromadnou komunikaci s válečnými uprchlíky nejen teď, ale i v dalších týdnech a měsících. Karta může přispět k rychlejší pomoci, kterou budou Ukrajinci potřebovat, uvedl prezident ICT Unie a viceprezident Hospodářské komory Zdeněk Zajíček.

Digitální karta bude ke stažení zdarma, uprchlíci si ji mohou sdílet i vzájemně mezi sebou. Karta bude v budoucnu umět na jedno kliknutí také přesměrovat svého držitele na SOS telefonní linku, nebo ho přepojí na chat s živým operátorem.

Appka se dá stáhnout prostým načtením QR kódu přes fotoaparát do telefonu, uloží se do mobilní peněženky k platebním kartám. Při rozbalení roletky v pravém horním rohu aplikace se objeví kontakty na státní úřady, policii, neziskové organizace a mnoho dalších institucí. Potíž je, že celá aplikace je v angličtině. Teprve až když zájemce sjede až na samý konec rozbalené nabídky, najde odkaz na autora obsahu, což je platforma www.stojimezaukrajinou.cz. Avšak i odkaz je v angličtině, teprve po jeho rozkliknutí je uprchlík přesměrován na tuto webovou stránku v ukrajinském jazyce.



Autor: Hospodářská komora České republiky Digitální SOS wallet karta Hospodářské komory