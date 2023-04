UniCredit Bank novým klientům za založení běžného účtu postupně vyplatí bonus až 10 000 Kč

Autor: Shutterstock

Noví klienti, kteří si založí běžný účet v UniCredit Bank mohou od banky získat bonus až 10 000 Kč. Pro získání odměny je nutné otevřít účet Start, Open nebo Top a aktivně ho využívat.





To znamená, že musíte měsíčně provést aspoň tři transakce platební kartou, kterou k účtu dostanete k dispozici.





Za každý měsíc, ve kterém dojde ke splnění podmínky aktivního využívání běžného účtu, získáte odměnu ve výši 400 Kč. Tuto odměnu je možné čerpat po dobu 25 měsíců, celkem tak můžete od banky získat až 10 000 Kč.

Podmínky akce najdete na webu banky.

UniCredit Bank zároveň ponechává možnost získat až 6% zhodnocení úspor pro vklady do 500 000 Kč. Úroková sazba se přitom skládá ze dvou částí. První, základní, je ve výši 3 % p. a. a je nastavená automaticky pro všechny nové klienty. Druhá, bonusová část ve stejné výši 3 % p. a., je připočtena za aktivní využívání běžného účtu. Dvousložková sazba je platná do 30. 6. 2023.

Při založení běžných účtů online si můžete v mobilní aplikaci Smart Banking aktivovat slevový program U-šetřete se slevami do supermarketů, lékáren nebo čerpacích stanic.

Banka zároveň nabízí možnost získat vstupenky do kina Cinestar. Akci využijete tak, že při založení online zadáte do formuláře promo kód Cinestar. Tato akce se nedá kombinovat s akcí na výplatu 10 000 Kč, pouze s akcí na 6% úrokovou sazbu. Pozor na to, v online žádosti je promo kód už předzaškrnutý a je nutné volbu odstranit.