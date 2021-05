ÚAMK: Na odklad technické kontroly při cestování nespoléhejte

Evropská unie v březnu přijala nařízení, které dovoluje členským státům do svého právního řádu přejmout možnost umožnit svým občanům odklad návštěvy stanice technické kontroly (STK) a jezdit tak v osobním vozidle dočasně bez platné technické kontroly. Konkrétně se to týká vozů, kterým osvědčení propadlo v období od září 2020 do června 2021. Možnosti využila jen ČR, Itálie a Malta. Informace vyplývají ze zprávy společnosti ÚAMK, která doporučuje návštěvu stanice technické kontroly (STK) neodkládat.

Prvním důvodem je fakt, že o odklad kontroly byl v počátcích platnosti nařízení EU velký a v některých STK spadl až o polovinu. S rušením epidemiologických omezení ale bude opět stoupat a fronty tak budou podle ÚAMK výrazně delší.

Odklad navíc neznamená, že by bylo povoleno jezdit vozem ve špatném technickém stavu. Jak policie, tak pojišťovny nebudou v případě nehody zaviněné právě technickým stavem vozu, brát v potaz fakt, že motoristé „mají odklad“, upozorňuje ÚAMK.

Třetí důvod, proč zamířit kontrolu vozu neodkládat, může být aktuální spíš s blížícím se létem a souvisí s tím, že většina členských států možnost odkládat technickou kontrolu neakceptovala. Český motorista se bude složitě a zřejmě bezúspěšně snažit vysvětlit, že postupoval správně, ale podle českých předpisů. Na území jiného státu se musí řídit normami dané země. Pokud by český řidič jel s propadlým osvědčením o technické kontrole, nebude policie v zahraničí brát ohled na to, že český řidič využil „odkladu“, vysvětluje ÚAMK.

Platnost vaší technické kontroly zjistíte na poznávací značce v kotoučku s procvaknutým označením měsíce a roku. Informace o končící platnosti TK by také měla přijít do datové schránky. Podle zkušeností z praxe se na to ale nedá 100% spoléhat.