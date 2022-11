TRINITY BANK zvýšila úrokovou sazbu u spořicího účtu. Nově dá 5,68 % ročně

Autor: Depositphotos

TRINITY BANK zvýšila od 3. listopadu 2022 úrokovou sazbu na svém spořicím účtu Výhoda+ Dobrý klient na 5,68 % p.a. Doposud banka připisovala o 0,1 p.b. méně, tedy 5,58 % ročně.





Tuto sazbu dostanete při zůstatku do výše 500 000 Kč, doposud bylo možné jen do 400 000 Kč. Nad půl milionu Kč klesá úroková sazba 4,08 % p.a. Nové sazby a podmínky banka garantuje až do 30. června 2023.