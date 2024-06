Soběstační uprchlíci z Ukrajiny budou moci získat dlouhodobý pobyt, těm zdravotně postiženým zas roste dávka

Vláda na svém včerejším zasedání schválila změny, jež ovlivní uprchlíky, které na naše území vyhnal válečný konflikt na Ukrajině.

Novela s názvem Lex Ukrajina 7 umožní ekonomicky soběstačným uprchlíkům z Ukrajiny, jež nejsou závislí na dávkovém systému, získat místo dočasné ochrany zvláštní dlouhodobý pobyt podle zákona o pobytů cizinců. Dlouhodobý pobyt je určen pouze těm ukrajinským uprchlíkům, kteří u nás chtějí dlouhodobě žít, nečerpají dávky a jsou ekonomicky nezávislí. Ti pak budou moci lépe plánovat svoji budoucnost a dále se začleňovat do české společnosti. Podmínky pro přechod do pobytového režimu splní v první fázi odhadem jen tisíce až nízké desítky tisíc osob, okomentoval připravovanou změnu ministr vnitra Vít Rakušan a doplnil, že novela také umožní opětovné prodloužení režimu dočasné ochrany pro ty, kteří ji budou nadále potřebovat.

Z dočasné ochrany bude možné přejít do dlouhodobého pobytu pouze za přesně vymezených podmínek:

bezúhonnost,

ekonomická soběstačnost,

nezávislost na dávkovém systému,

minimální délka pobytu v systému dočasné ochrany v ČR více než dva roky.

Rodiny se budou registrovat společně, aby její jednotliví členové nezůstávali v odlišných pobytových režimech. Stanovené podmínky tak bude muset splnit rodina vždy jako celek.

Proces registrace k dlouhodobému pobytu bude podobný procesu elektronické registrace k prodloužení dočasné ochrany. Splnění většiny podmínek bude ověřovat přímo Ministerstvo vnitra pomocí dat získaných z informačních systémů státní správy, vysvětlil ministr vnitra s tím, že uprchlíci budou mít možnost si předem online ověřit, jestli podmínky pro registraci k dlouhodobému pobytu splňují. Ti, kteří je nesplní nebo nevyužijí možnost získat dlouhodobý pobyt, budou moci setrvat v režimu dočasné ochrany, který novela prodlouží o další období v návaznosti na rozhodnutí na úrovni EU. Institut dočasné ochrany je na evropské úrovni v současnosti nastaven do března 2025.

Otázky a odpovědi k chystané možnosti zvláštního dlouhodobého pobytu najdete v souboru na webu ministerstva vnitra.

Lex Ukrajina 7 také počítá s růstem humanitární dávky pro zdravotně postižené uprchlíky z Ukrajiny.

Od 1. ledna 2025 vzroste u:

zdravotně postižených dětí o 6600 Kč,

dospělých osob o 4400 Kč.

V případě zdravotně postižených dětí tak bude od příštího ledna dávka 11 835 Kč místo současných 5235 Kč a u zdravotně postižených dospělých pak nově 11 690 Kč místo současných 7290 Kč.

Uvedené částky nejsou výslednou výší humanitární dávky, ale vstupují do celkového výpočtu, který dále ovlivňují příjmy a majetkové poměry cizinců s dočasnou ochranou. Stejné částky jsou zakotveny u II. stupně závislosti u příspěvku na péči. Uprchlíci nemají na tuto formu pomoci nárok, částečně jim tedy toto opatření pomůže zajistit péči v jejich nelehké situaci , vysvětlil ministr práce Marian Jurečka a dodal, že výše II. stupně příspěvku na péči byla zvolena, protože téměř polovina zdravotně postižených osob s dočasnou ochranou v ČR se nachází ve zdravotním stavu odpovídajícím tomuto stupni závislosti.