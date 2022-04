Složenky pro zaplacení z daně z nemovititých věcí jsou na cestě do vašich schránek

Finanční správa začala rozesílat složenky na zaplacení daně z nemovitých věcí. Celkem je na cestě do poštovních schránek 2,8 milionů obálek, mají dorazit nejpozději do 25. května 2022. Daň z nemovitých věcí (nebo její 1. splátky) je nutné zaplatit nejpozději do 31. května 2022.

Těm lidem, kteří se přihlásili k doručení pokynů k platbě e-mailem, přijdou předpisy do mailových schránek, dalším do datových schránek.





Nejpohodlnějším způsobem jak daň zaplatit, je prostřednictvím internetového bankovnictví. Složenka obsahuje i QR kód, po jehož načtení se vyplní potřebné údaje, říká zástupce generálního ředitele Finanční správy Jan Ronovský. Složenka nedorazí těm, kteří mají datovou schránku, platí prostřednictvím SIPO, nebo se přihlásili k zasílání údajů pro placení daně na e-mail, popřípadě mají daň do 30 Kč.

Daň je vypočítána za všechny nemovitosti, které jejich majitel vlastní na území příslušného kraje.

Na alonži složenky je také uveden název a adresa spravujícího územního pracoviště finančního úřadu, kde má poplatník uložen svůj daňový spis k dani z nemovitých věcí. Kdo vlastní více nemovitých věcí v jednom kraji a nemá daň vyšší než 5 000 Kč, najde v obálce jen jednu složenku. Platby za všechny nemovité věci v kraji budou sečteny dohromady.

Pokud máte nemovitosti v různých krajích České republiky, nebo platí daň vyšší, než 5000 Kč, najde v obálce více složenek.

Nepřesáhne-li částka daně 5 000 Kč, je splatná celá do 31. května 2022. Je-li daň vyšší než 5 000 Kč, je splatná ve dvou splátkách (do 31. května a do 30. listopadu 2022), avšak poplatník ji může v termínu do 31. května 2022 zaplatit i najednou.

Při platbě zadejte: