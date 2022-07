Slavia pojišťovna zlevnila v rámci cestovka u vybraných zemí léčebné výlohy

Autor: Depositphotos

Slavia pojišťovna zlevnila od července pojistné u cestovního pojištění do vybraných destinací. Konkrétně jde o:

Kypr,

Maroko,

Tunis,

Turecko.

Nižší pojistné nabízí konkrétně u pojištění léčebných výloh. Na základě nové analýzy škod jsme upravili cenotvorbu u některých letních destinací. Dříve byli rizikovější, ale v poslední době v nich jsou zřejmě klienti opatrnější, takže jsme je mohli přesunout do kategorie, ve které vychází cestovní pojištění levněji, vysvětlil produktový ředitel Slavia pojišťovny Ladislav Bělina.





Pojišťovna také nově nabízí u pojištění odpovědnosti varianty s limity ve výši 5 a 10 mil. Kč tak, jako je tomu u pojištění léčebných výloh.

Slavia pojišťovna v rámci krátkodobého cestovního pojištění zahrnuje mezi základní rizika:

pojištění Covid-19 a

pojištění léčebných výloh (úraz nebo akutní onemocnění, náklady na opatrovníka, stomatologické ošetření).

Pojištění Covid-19, které dostanete v základní ceně pojistky, kryje léčebné výlohy do sjednaného limitu ve všech nabízených balíčcích v případě, že se pojištěný v cizině touto nemocí nakazí, zároveň kryje i situace, kdy musí pojištěný do preventivní karantény. Ubytování a stravovaní, které nehradí místní úřady, pojišťovna uhradí do limitu 35 000 Kč na jednu osobu. Do stejného limitu zaplatí i náklady na dopravu do ČR, pokud není možné přicestovat dle původního cestovního plánu. Pojistka Covid-19 se nevztahuje na země, kam Ministerstvo zahraničních věcí ČR nedoporučuje cestovat nebo zakazuje vstup.

Kromě základního pojištění si můžete objednat dle potřeb i vybraná připojištění: