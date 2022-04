Slavia pojišťovna navýšila některé limity plnění u cestovního pojištění

Slavia pojišťovna inovovala své cestovní pojištění. Kromě základního limitu pojištění léčebných výloh ve výši 3,5 mil. Kč nabízí také varianty s 5 a 10 miliony. Pěti a desetimilionové limity jsou nově k dispozici také cestovatelům v rámci pojištění odpovědnosti.

Současně pojišťovna přehodnotila riziko onemocnění Covid-19 tak, že jeho krytí nyní stojí o třetinu méně. Připojištění Covid-19 kryje náklady na karanténu v zahraničí. Součástí léčebných výloh je také tzv. preventivní karanténa, úhrada ubytování a stravování, které nehradí místní úřady. Vše do limitu 35 tisíc korun na osobu. Stejnou částku má klient k dispozici i v případě, že domů nemůže odcestovat podle původního cestovního plánu.

Pojišťovna nabízí také službu Covid Assistance, která má klientům zajistit aktuální informace z cílových destinací o nárocích na očkování, testování apod. i rezervaci PCR testů na domluvenou dobu v místě bydliště nebo pomoc v případě problémů v letecké, železniční nebo autobusové dopravě (např. kompenzace za zrušený nebo zpožděný let nebo ztracená zavazadla).

Z doplňkových pojištění Slavia k cestovku nabízí také např. pojištění nákladů na veterinární péči, určenou těm, kteří cestují se psy nebo kočkami. Stojí 35 Kč na den a týká se onemocnění, úrazu nebo uhynutí zvířete. U psů je omezena věkem od 6 měsíců do 8 let

a u koček od 6 měsíců do 10 let.

Klientům bez celoročního pojištění domácnosti také Slavia nabízí pojistku domácnosti v rámci cestovka, které kryje riziko poškození, zničení nebo odcizení movitých předmětů, ale i vnitřních stavebních součástí třeba při krádeži.