S účtem Plus od Mallpay mohou při platbě uživatelé nově investovat drobné částky u Patria Finance

Fintech Mallpay představil novou službu Investice, propojenou s investiční službou Indigo od společnosti Patria Finance.

Službu Investice si může aktivovat každý uživatel s ověřeným účtem Plus. Jejím prostřednictvím investuje při každé odložené platbě kartou od Mallpay nebo přes platební tlačítko. Výši investice nastavuje uživatel sám v aplikaci Mallpay. Může jít i o drobné částky v řádu desetikorun. V aplikaci najde i přehled s celkovou investovanou částkou i vývoj samotné investice a je možné zde také investici zastavit a zadat výběr.

Za jednotlivé investované částky neplatí transakční poplatek, odvádí ale roční poplatek ve výši 1 % z celkové investované částky.