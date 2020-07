S Jízdenkou na léto od ČD můžete cestovat po celé ČR

V letním období si od 1. července do 31. srpna 2020 můžete u Českých drah (ČD) koupit jízdenku za paušální cenu na týden nebo čtrnáct dní. Cena týdenní Jízdenky na léto, která platí 7 po sobě jdoucích dní začíná na 690 korunách. Další variantou je 14denní jízdenka, která platí 14 dní po sobě a její cena začíná od 990 korun. S oběma lístky lze cestovat bez omezení po celé České republice bez ohledu na množství ujetých kilometrů.

Největší výhodou je flexibilita jízdenek. Platí ve všech pravidelných spojích Českých drah, pouze ve vlacích s povinnou rezervací je třeba zajistit ještě místenku. Jízdenka na léto je nepřenosná a cestovat na ní může jen osoba, jejíž jméno je na jízdence uvedeno. Při kontrole jízdenek je nutné vždy doložit průkaz s fotografií, jménem a příjmením uvedeným na jízdence, říká Gabriela Novotná, tisková mluvčí ČD.

S Jízdenkou na léto se dá přestoupit také do 1. třídy, pro kterou si můžete dokoupit jednorázový doplatek pro úsek, ve kterém ji použijete. Držitelé In Karet si mohou koupit i časový doplatek do 1. třídy. Bližší podrobnosti o Jízdenka na léto můžete najít na webu Českých drah.