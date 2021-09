Rychle rostoucí dřeviny mohou pomoci ušetřit za topení

Výdaje za topení patří k největším pravidelným položkám v rodinném rozpočtu. Pokud topíte kotlem a máte kus volného pozemku, můžete si finančně vypomoci zasazením rychle rostoucích dřevin, kterými pak budete topit.

Některé dřeviny jsou schopné už za 5 let dosáhnout dostatečné mohutnosti, aby je bylo možné porazit a použít jako palivové dřevo. Z našich domácích dřevin to mohou být některé vrby, nejčastěji jsou ale využívány Japonské topoly. Japonský topol vyroste již za 5 let do výšky přibližně 15 m. Je proto využitelný i jako účinný větrolam, vysvětlil Petr Tichý, produktový specialista sítě prodejen Hecht – specialista na zahradu.

K tomu, abyste byli naprosto soběstační pro ohřev vody a vytápění průměrného rodinného domu, byste podle Tichého potřebovali mít přibližně půlhektarovou plantáž, tedy pozemek o rozloze 100 × 50 m. Ovšem i na menším pozemku lze vytěžit poměrně velké množství dřeva, které citelně uleví nákladům na vytápění domu. Topoly se kácejí v zimě, v době vegetačního klidu. Na jaře pařezy opět obrazí a takto lze topol využívat přibližně 20 až 25 let, uvedl Tichý a dodal, že výhřevnost topolu je přitom srovnatelná s výhřevností hnědého uhlí.

Tichý dále zdůraznil, že na rozdíl od uhlí je vytápění topolem ekologické, protože oxid uhličitý, který při pálení vypustíte do ovzduší, ze vzduchu odeberou při svém růstu ostatní topoly.