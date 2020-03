 »   »  RegioJet přeruší všechny autobusové spoje do Itálie

Lenka Kašparová

V souvislosti s aktuálním vývojem a šíření koronaviru 2019nCoV přeruší od konce tohoto týdne RegioJet provoz všech svých autobusových linek z Itálie do České republiky. Jde se o autobusové linky Praha – Brno – Benátky – Řím a zpět a Praha – Miláno a zpět.

Cestujícím, kteří mají rezervace autobusu na příští týden, bude umožněna změna rezervace spoje na tento týden tak, aby se mohli vrátit zpět do České republiky. Nebo jim bude umožněno zrušení cesty a vrácení peněz bez storno poplatků. Kromě toho společnost ruší stornopoplatky u všech jízdenek zakoupených z a do Itálie, a to pro všechny cesty s termínem odjezdu do 31. 3. 2020.