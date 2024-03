Raiffeisenbank láká na odměnu. Za převedení závazků slibuje až 10 tisíc korun

Autor: Depositphotos

Raiffeisenbank k sobě láká další klienty. Tentokrát nabízí odměnu, která může vyšplhat až na 10 tisíc korun, za převedení závazků od jiných poskytovatelů.





Od 1. března do 30. dubna 2024 tak mohou klienti Raiffeisenbank v rámci produktu RePůjčka získat odměnu, pokud sem převedou úvěry z jiných finančních institucí. Konkrétní výše odměny přitom závisí na výši převáděného úvěru.





Pokud je součet všech převedených závazků nižší než 50 tisíc korun, činí odměna 4 % jejich hodnoty. Jestliže jsou externí závazky nad tuto hranici, obdrží žadatel dva tisíce za každých 50 tisíc korun. Na maximální výši odměny 10 tisíc korun má tak nárok při převedení závazků v celkové výši 250 tisíc korun, vysvětlila Tereza Kaiseršotová, tisková mluvčí Raiffeisenbank.

Upozornila také, že podmínkou získání odměny je řádné a včasné uhrazení první splátky RePůjčky, splacení převáděných závazků do termínu pro výplatu odměny a vedení běžného účtu u Raiffeisenbank. Odměna pak bude připsána na běžný účet nejpozději do dvou měsíců ode dne poskytnutí RePůjčky.

Do RePůjčky je možné převádět běžné půjčky, kreditní karty, kontokorenty, karty od splátkových společností, úvěry a leasingy na automobil. Pokud máte půjček více, sloučí je banka do jedné. RePůjčku je možné využít pro refinancování úvěru do výše 1,2 mil. Kč.