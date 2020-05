 »   »  Raiffeisenbank kvůli pandemii koronaviru klesl zisk

Čistý zisk Raiffeisenbank kvůli pandemii koronaviru v prvním čtvrtletí klesl meziročně o 9,3 % na 808 milionů Kč. Celkové provozní výnosy vzrostly o 3,7 % na 2,96 miliardy Kč. Aktiva banky dosáhla 380 miliard Kč, a meziročně tak vzrostla o 6,6 %.

První čtvrtletí letošního roku přineslo něco, co nikdo z nás nečekal. Zatímco v lednu a únoru všechno vypadalo normálně, již v březnu se vše od základu změnilo a koronavirová pandemie zasáhla i Českou republiku. Museli jsme rychle reagovat na novou situaci, naučit se mnoha novým věcem, a to tak, aby klienti nic nepoznali a my jim i v nových podmínkách mohli poskytovat servis, na jaký jsou zvyklí, uvedl k výsledkům generální ředitel a předseda představenstva Raiffeisenbank Igor Vida.

Čisté příjmy z poplatků vzrostly o 9,3 % na 448 milionů Kč. Ostatní výnosy banky, které zahrnují především výnosy z operací na finančních trzích, však meziročně klesly o 23,7 % na 238 milionů Kč.

Bance i přes pandemii v prvním čtvrtletí vzrostl celkový objem poskytnutých úvěrů. Meziročně o 5 % na 253 miliard Kč. Zvýšil se jak objem hypoték a spotřebitelských úvěrů pro domácnosti, tak úvěry pro firmy.

Také objem přijatých vkladů meziročně vzrostl o 11,3 % na 296 miliard Kč. Stejně jako v případě úvěrů je růst tažen jak domácnostmi, tak firmami, uvedla banka.