Raiffeisen stavební spořitelna dá k novému stavebku prémii až 5000 Kč. Má ale podmínku

Autor: Jan Veselý

Raiffeisen stavební spořitelna přidává od 3. října 2022 k nově uzavřeným smlouvám o stavebním spoření prémii ve výši 5000 Kč. Má to ale háček. Abyste na tento bonus dosáhli, musíte mít do 30. prosince 2022 na účtu stavebka zůstatek v minimální výši 100 000 Kč. Druhou podmínkou je trvání smlouvy po dobu 6 let.





Pokud vás vklad této výše nedosáhne, ale na účtu budete mít alespoň 30 000 Kč, pak se vás týká prémie ve výši 1500 Kč.





Prémii stavební spořitelna připíše na účet k datu 30. prosince 2022 a bude považována za vklad. Vyplacena bude současně s naspořenou částkou a příslušenstvím po dosažení cílové částky, nebo po 6 letech trvání smlouvy. Prémie podléhá 15% dani z příjmu.

Pokud v průběhu trvání smlouvy některé z daných pravidel porušíte, připsanou prémii spořitelna odúčtuje.

Další bonus ve výši 2000 Kč dostanete, když si ke stavebnímu spoření založíte u také běžný účet u Raiffeisenbank:

1000 Kč se vám připíše na běžný účet,

se vám připíše na běžný účet, další 1000 Kč dostanete ke stavebnímu spoření,

dostanete ke stavebnímu spoření, získáte také možnost vyššího úročení na spořicím účtu HIT PLUS, kde je úroková sazba 5,5 % ročně.

U stavebního spoření dává Raiffeisen stavební spořitelna garantovanou úrokovou sazbu 3 % p.a., uzavření smlouvy je bez poplatku.