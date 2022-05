Psi a kočky mají své cestovní pojištění. Můžete ho sjednat jen na pár dnů při cestě na dovolenou

Chystáte se na dovolenou a chcete vzít s sebou svého psa nebo kočku? Můžete mu sjednat cestovní pojištění, které pokryje případné zdravotní události, které v době, kdy budete na cestách, nastanou.

Cestovní pojištění poskytuje společnost PetExpert prostřednictvím ČSOB Pojišťovny.





Sjednání zvířecího cestovního pojištění je možné udělat pouze online a zřídíte ho podobně, jako když si zajišťujete cestovní pojištění pro sebe, tedy zadáte cílovou destinaci a dobu pobytu.

Pojištění se vztahuje na:

náhlé onemocnění, které není chronického původu

náhlé uhynutí zvířete (nebo nutnost jeho utracení)

odcizení nebo ztráta včetně prostředků vynaložených na jeho vypátrání

náklady na opatrování zvířete třetí osovou ve chvíli, kdy budete na cestách hospitalizováni

pojištění odpovědnosti za újmu, kterou vaše zvíře způsobí

Pojištěný pes nesmí být štěně mladší 50 dnů, nebo naopak v seniorním věku 6 let (u velkých plemen) či 8 let (u střeních plemen) a starší 10 let (u malých plemen).

Kočka nesmí být mladší 50 dnů a starší 8 let, případně 10 let, v závislosti na typu pojištění. Zvířata musí být očkována.

Vycestovat do zahraničí lze s jednorázovým limitem 30 000 Kč na cestu. Klientům pomáháme i v případě hospitalizace jejich čtyřnohého miláčka a spoluúčast na nákladech vynaložených za veterinární péči je 10 % z celkové částky nebo minimálně 1000 Kč, uvedl Jan Moravec ze společnosti PetExpert.

Pojištění je možné sjednat na cesty v rámci Evropské unie, dále do Velké Británie, Švýcarska, Norska, Chorvatska a Černé Hory.