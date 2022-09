První krok k levnějšímu plynu: Nizozemsko začíná posílat do Česka kapalný plyn

Autor: Depositphotos

V Nizozemském Eemshavenu v provincii Groningen se 8. září 2022 rozjel provoz plovoucího LNG terminálu, který dokáže zpracovat až 8 miliard kubíků plynu ročně. Z tohoto objemu jsou 3 mld. kubíků určeny pro Českou republiku, což se rovná zhruba třetině české roční spotřeby.

Pronájem části kapacity v novém terminálu a cesty do ČR zajistilo Ministerstvo průmyslu a obchodu spolu se skupinou ČEZ. Kontrakt s Nizozemskem je uzavřen na 5 let.





První loď Cheniere Energy ze Spojených států přijede do Eemshavenu cca za 10 dní, do konce roku pak připluje dalších 8 lodí.

Zkapalněný zemní plyn se bude převážet do terminálu na speciálně upravených tankerech, kde se po zahřátí na terminálu převede do plynného skupenství a poté se vpustí do soustavy přepravních plynovodů. Terminál budou využívat také Francie a Nizozemsko. Kromě ČEZu si kapacity v terminálu zarezervovaly také společnosti Shell a francouzská Engie.

Dnes je naplněnost našich zásobníků plynu 84 %. Jsme připraveni na nadcházející zimu. Cílem je, abychom měli v ČR dostatek energie pro domácnosti, veřejné instituce i podniky a aby energie byla za přijatelné ceny. Na provozu tohoto terminálu a na tom, že plyn dostaneme do České republiky, se podílí řada zemí. Vedle Nizozemska také Francie či Německo, řekl premiér Petr Fiala (ODS).

Podle premiéra je je plynu ve světě dostatek a jde jen o to, jak zajistit jeho přepravu do České republiky.

LNG terminál i jeho kapacita jsou důležité pro Českou republiku, ale nespokojujeme se jen s tím. Jednáme o dalších LNG terminálech, ať už v Německu, Polsku a jsou také zde v Nizozemsku další možnosti jednání, dodal Petr Fiala s tím, že jakmile bude plynu dostatek, začne jeho cena klesat.

To se koneckonců právě stalo. Ve čtvrtek 8. září 2022 poprvé od začátku srpna klesla cena plynu pod 200 eur, tedy téměř 5000 Kč za megawatthodinu. Stále je však ještě vysoko nad svojí původní cenou z roku 2021, kdy se pohybovala okolo 30 eur za MWh.