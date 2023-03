Prezident Pavel podepsal nižší valorizaci důchodů. V červnu dostanou důchodci méně, než čekali

Autor: Shutterstock

Prezident Petr Pavel podepsal 16. března 2023 zákon, kterým se snižuje červnová valorizace důchodů. Původně předpokládaný růst penzí tak bude v létě zhruba o polovinu nižší, než jak ho vyžadovala stávající zákonná pravidla. Důchodci tak dostanou přidáno přidáno průměrně 760 Kč místo 1770 Kč. Vláda toto snížení považovala za nezbytné, aby se státní rozpočet nenavýšil o další neúnosnou položku. Nižší valorizací tak stát ušetří 19,4 mld. Kč.





Prezident Pavel se rozhodl vládnímu návrhu vyhovět, aniž by byl sám přesvědčen, že je zcela v souladu se zákonem.





Proto jsem se rozhodl následovně: Zákon snižující valorizaci penzí jsem se rozhodl podepsat. Mám však stále pochybnosti o tom, zda není v rozporu s Ústavou, uvedl Petr Pavel. Proto jsem přesvědčen, že je naprosto nezbytné, aby tento zákon přezkoumal Ústavní soud. Ústavní soud je jedinou institucí, která má pravomoc rozhodnout, zda je zákon v souladu s Ústavou, nebo nikoli. Ani já jako prezident tuto pravomoc nemám.

Prezident dodal, že text zákona dostal k rozhodnutí týden před podpisem, ale zabýval se jím už více než uplynulé tři týdny a požádal o expertní stanoviska několik předních ekonomů i ústavních právníků.

Zatímco ekonomové se v podstatě shodují, že zpomalení růstu důchodů je v tuto chvíli nezbytné, ústavní právníci nejsou v pohledu na možnou protiústavnost tohoto zákona jednotní. Ústava mi dává pouze dvě možnosti: buď zákon podepsat, nebo ho vrátit Poslanecké sněmovně k opakovanému projednání, jinými slovy použít veto, sdělil Petr Pavel.

Prezident dal za pravdu argumentům vlády a ekonomickým odborníkům, kteří stojí za názorem, že je zpomalení růstu penzí nezbytné, nehledě na to, že je výhodná jen pro penzisty s vyšším důchodem, zatímco ti nízkopříjmoví dostanou méně peněz. V případě, že by původní způsob valorizace pokračoval, v následujících dvou letech by musel být omezen další růst důchodů, aby na ně stát vůbec měl a nemusel se dále zadlužovat. Také by podle Pavla nebylo spravedlivé, aby důchodcům rostly příjmy rychleji, než ostatním společenským skupinám, například rodičům samoživitelům, nebo rodinám s dětmi.

Zároveň však rozumí právním námitkám opozice, která je přesvědčena, že vládou požadovaný zákon je protiústavní, a to jednak kvůli jeho možné retroaktivitě a také kvůli tomu, že byl prosazen v proceduře legislativní nouze.