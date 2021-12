PPL od ledna zdraží zásilky, nejlevnější vyjde na 127 korun

Růst cen, zvyšující se náklady a také nové investice do celé přepravní sítě jsou důvody pro zvýšení cen za zásilky PPL. Výše zdražení se pohybuje od 5 do 8 %. Nejlevnější přeprava zásilky v síti PPL pro firemní zákazníky tak nově vyjde na 127,05 Kč (balík do 2 kg). Soukromé balíky budou nově stát min. 176,66 Kč (balík do 2 kg). Vyplývá to z nového ceníku přepravních služeb.

Jde o veřejné ceníkové ceny, firma však s firemními zákazníky umí sjednat i výhodnější ceny, k tomu je potřeba uzavřít písemnou smlouvu.