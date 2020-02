 »   »  Poštovní datová zpráva od konce února některým mírně zdraží, jiným zlevní

Dalibor Z. Chvátal

Česká pošta od 29. února 2020 sjednotí cenu za poštovní datovou zprávu (PDZ), nově bude stát vždy 15 Kč. Do té doby jsou ceny podle způsobu platby. Pokud za PDZ platíte kredity (dobijete si účet datové schránky, ze kterého se pak odečítají poplatky), je cena 18 Kč za 1 PDZ.

Pokud máte s Českou poštou uzavřenou smlouvu (jde o formalitu, nic složitého), cena za 1 PDZ je 14,13 Kč a k tomu platíte měsíční paušál 24,20 Kč. To se tedy mění a nově to bude vždy jen 15 Kč a bez paušálu.

Ceník poštovních datových zpráv od 29. 2. 2020 Platba na fakturu Platba kreditem Měsíční paušál 24,20 Kč, nově 0 Kč 0 Kč – beze změny Odeslání zprávy 14,13 Kč, nově 15 Kč 18 Kč, nově 15 Kč Odpovědní zpráva 14,13 Kč, nově 15 Kč nelze Dotovaná zpráva 14,13 Kč, nově 15 Kč nelze

Poštovní datová zpráva funguje na principu datových zpráv přes datové schránky a mohou ji tedy využívat jen uživatelé datových schránek. Není ze zákona povinná, příjem PDZ si uživatel dobrovolně může zvolit a potvrdit. Pakliže příjemce umí přijímat PDZ, můžete takto levně odesílat důležitou smluvní korespondenci, přičemž má identické parametry, jako v případě klasické doporučení pošty s dodejkou.

Rozdíl je ve způsobu doručení a případných právních účinků. Zatím co u příjemců – státních orgánů, resp. osob veřejné moci je zákon naplněn odesláním datové zprávy (doručena je okamžitě), PDZ je se považuje za doručenou až poté, co se příjemce skutečně přihlásí do datové schránky. Pokud se do ní nepřihlásí, je to totéž, jakoby se vám klasický dopis vrátil pro nevyzvednutí.

Takto však můžete spolehlivě a levně posílat např. výpovědi smluv či jiné důležité dokumenty.

Se změnou k poslednímu únorovému dni dochází o k zavedení nové varianty datového trezoru pro 20 zpráv, do té doby bylo možné zakoupit datový trezor pro min. 50 zpráv za 360 Kč ročně. Trezor pro 20 zpráv vyjde na 120 Kč ročně a umožní vám archivovat si důležité zprávy (které se jinak po 3 měsících smažou).