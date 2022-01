Pobočky OK POINTu Broker Consulting se propojily se Zásilkovnou, nově v nich vyřídíte zásilky

Na vybraných franšízových pobočkách OK POINT, které fungují pod Broker Consulting, můžete nově odeslat nebo vyzvednout zásilku přes Zásilkovnu. Do projektu je aktuálně zapojeno 13 franšízových poboček OK POINT napříč republikou, které teď slouží i jako výdejní místa Zásilkovny. Další 3 pobočky se ke spolupráci se Zásilkovnou připojí do konce ledna.

Pobočky OK POINT, které jsou smluvním místem Zásilkovny: