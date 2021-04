Pillow pojišťovna nově umí pojistit úraz a nemoc, vše plně online

Pillow pojišťovna začala prodávat novinku v podobě pojištění úrazu a nemoci. Jde o výhradně rizikové pojištění, v němž si můžete pojistit tato rizika:

Pojištění úrazu a nemoci Pillow pojišťovny Pojistné riziko Maximální limit plnění Územní platnost pojištění Smrt úrazem 5 mil. Kč celý svět Smrt nemocí 5 mil. Kč celý svět Smrt nemocí nebo úrazem k úvěru 5 mil. Kč celý svět Invalidita 2. a 3. stupně 5 mil. Kč celý svět Invalidita 1. stupně 2,5 mil. Kč celý svět Trvalé následky nemoci 1,5 mil. Kč celý svět Trvalé následky úrazu 1,5 mil. Kč s progresivním plněním až do 10násobku celý svět Zlomeniny a popáleniny 400 000 Kč celý svět Pracovní neschopnost 2000 Kč denně ČR a EU Hospitalizace 2000 Kč denně ČR a EU

Informační dokument platný od 1. března 2021.

Pojistné podmínky pro dospělého.

Pojistit se můžete maximálně do 65 let věku. Do online aplikace zadáváte i základní údaje pro výpočet nabídky, mezi které mj. patří vaše výška (max. 250 cm), váha (max. 200 kg), počet dětí (max. 10) a váš výdělečný statut.

Pouze v případě pojištění pracovní neschopnosti při pojistné události dokládáte své reálné příjmy. Pakliže byste neměli příjem ze závislé ani ze samostatné činnosti (například jste nezaměstnaní, na mateřské, rodičovské, v důchodu apod.), neplní se. U ostatních typů pojištění se příjmy nedokládají.