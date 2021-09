Peníze ze zrušeného II. důchodového pilíře si nevybrala tisicovka lidí, je to přes 8 milionů korun. Stáhněte si žádost

Přesně 1296 lidí si k 31. srpnu 2021 nevybralo zpět úspory ze II. pilíře důchodového spoření. Informovala o tom Finanční správa. Celkem jde o částku 8 404 760 Kč.

II. pilíř byl ukončen k 31. lednu 2016 a v roce 2017 byly peníze z tohoto důchodového spoření u penzijních společností převedeny na finanční úřady. Právě na finančních úřadech si stále můžete své peníze vyzvednou.

Peníze se však neodešlou automaticky, musíte si o ně požádat. Finanční správa může vyplatit nevyzvednuté prostředky z II. pilíře důchodového spoření pouze na základě podané žádosti o vrácení přeplatku u vašeho místně příslušného finančního úřadu a do 30 dnů je vyplatí.

Peníze z II. pilíře důchodového spoření mohou být vyplaceny nejpozději do konce roku 2023. Poté budou převedeny do státního rozpočtu.

Druhý pilíř odstartovala v roce 2011 penzijní reforma prosazená koaliční vládou ODS, TOP 09 a Věcí veřejných, pilíř byl spuštěn k 1. 1. 2013. Před volbami do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v říjnu 2013 tehdejší opozice (ČSSD) druhý pilíř od jeho spuštění ostře kritizovala a prostřednictvím médií vyhrožovala, že až bude u moci, druhý pilíř zruší. To mělo za následek, že lidé do druhého pilíře z obav raději nevstupovali a špatné prodejní výsledky byly dalším argumentem pro jeho zrušení plánovaného opozicí.

Po volbách ke splnění výhružek došlo a tento zamotaný kruh skončil k 31. 1. 2016, kdy byl druhý pilíř definitivně ukončen. Zrušení druhého důchodového pilíře ČSSD prosadila i do koaliční smlouvy a programového prohlášení vlády s hnutím ANO a s KDU-ČSL. ČSSD v rámci předvolebního populismu zrušila jediný fungující nástroj důchodové reformy bez dalšího řešení.