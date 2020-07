Peníze si měníme doma, na dovolené ale více než polovina z nás platí také kartou

Až 70 % Čechů si mění peníze před cestou do zahraničí a na zahraniční dovolenou doma. Nejčastějším důvodem je to, že směna v zahraničí je dražší. Dalším důvodem je poplatek za výběr z bankomatu v cizině. Čtyři z pěti majitelů platebních karet by uvítali výběr z bankomatů v zahraničí zdarma. Nicméně v současnosti má výběr z bankomatů v zahraničí bez poplatků jen 15 % Čechů. Každý druhý turista (59 %) v zahraničí kombinuje platbu hotovostí s platbou kartou. O tom, zda budou platit kartou nebo hotově přitom rozhoduje také to, do jaké země lidé cestují. Vyplývá to z průzkumu, který pro Expobank CZ v červnu 2020 zpracovala agentura Médea Research.

Dlouhodobě sledujeme rostoucí zájem Čechů o placení kartou v zahraničí na úkor placení v hotovosti, protože bezhotovostní transakce je pro turisty nejen pohodlnější a bezpečnější oproti nošení hotovosti, ale také mají jasný přehled o každé útratě. Navíc odpadá starost s výměnou peněz, říká Přemysl Valouch, ředitel Personálního bankovnictví Expobank CZ.



Autor: Expobank CZ Kartou v zahraničí platí stále více lidí.

Při placení kartou v cizině si dejte pozor na službu směnného kurzu známou jako DCC neboli Dynamic Currency Conversion. Nabídne vám možnost zvolit si měnu přímo na platebním terminálu či obrazovce bankomatu a vy si tak můžete převést částku do českých korun.