OSVČ už mohou žádat o ošetřovné za únor, nejde kombinovat s kompenzačním bonusem

Rodiče z řad OSVČ mohou žádat o ošetřovné za únoru. Za každý kalendářní den včetně víkendů a svátků s výjimkou jarních prázdnin je dotace 400 Kč. Ošetřovné za únor už nejde kombinovat s kompenzačním bonusem.

Žádosti o ošetřovné můžete podávat prostřednictvím elektronického formuláře na webu ministerstva průmyslu do 19. dubna, a to za období od 1. do 28. února 2021.V žádosti uvedete základní informace o podnikání, dítěti či handicapované osobě, o kterou se staráte. Dále název, adresa a webové stránky zařízení, které dítě navštěvuje.

Důležitou změnou je, že ošetřovné za únoru už nejde kombinovat s kompenzačním bonusem, který se zdvojnásobil na 1000 Kč denně. Tím, že se výše uvedené programy už nekombinují, dochází k celkovému zjednodušení systému covid dotací. Nově mohou OSVČ celou částku 30 tisíc korun dostat v rámci kompenzačního bonusu na základě jedné žádosti z jednoho místa, a to prostřednictvím Finanční správy. A pokud OSVČ na nový kompenzační bonus nedosáhne, může požádat právě o dotaci z programu MPO „Ošetřovné“ pro OSVČ, říká ředitel odboru podnikatelského prostředí a obchodního podnikání MPO Pavel Vinkler.

Ministerstvo průmyslu doporučuje podávat žádosti datovou schránkou, tak se vyřizují nejrychleji. Dále je možné žádat prostřednictvím e-mailu s uznávaným elektronickým podpisem či poštou, nejlépe doporučeně.