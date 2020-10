Odložené splátky má u bank už jen 8 % lidí s úvěrem

Podle statistiky České národní banky odložily banky splátky dohromady u téměř 359 tisíc úvěrů. Přičemž banky evidovaly celkem 401 tisíc žádostí o odklad úvěrů. Odmítly tedy zhruba 10,5 % žádostí, a to hlavně kvůli formálním nedostatkům v žádosti nebo proto, že žadatel byl k 26. 3. 2020 v prodlení se splácením svého úvěru delším než 30 dní.

Přestože moratorium na splátky končí až 31. října 2020, řada lidí se už vrátila ke splácení svých odložených půjček. U zhruba 158 tisíců úvěrů si lidé odložili splácení pouze po dobu tří měsíců (do 31. července). U 100 tisíců z nich, (tedy asi dvou třetin), se lidé ke splácení bezproblémově vrátili a u dalších 58 tisíců půjček využili možnosti si svůj odklad splátek prodloužit až do 31. října. Z celkového počtu odložených úvěrů, podle informací bank, začalo být ke konci září spláceno 120 tisíc půjček.

Jde o klienty, kteří si splácení svých úvěrů odložili jenom o 3 měsíce a pak také ty, kteří si své splátky odložili do konce října, ale v průběhu odkladu si to rozmysleli a začali se splácením dříve, než původně zamýšleli. Těch je zhruba 20 tisíc, upřesňuje Vladimír Staňura, hlavní poradce ČBA.

Šest měsíců většině Čechů na odklad splátek stačilo

V tuto chvíli tedy zbývá ještě necelých 239 tisíc lidí s úvěry, kteří se mají vrátit do normálnímu režimu splácení v listopadu. Vzhledem k tomu, že v ČR je přes 3 miliony lidí, kteří mají nějakou formu úvěru, se jedná o 8 % lidí z celkového počtu těch, kteří splácí nějaký typ půjčky.

Je možné, že někteří se mohou dostat do potíží, ale rozhodně nemůže jít o závratná procenta. Je jasné, že svoji roli může hrát další vlna koronaviru, ukončení programů vládní pomoci a vyšší nezaměstnanost. Ani tyto vlivy by však neměly mít na schopnost klientů bank splácet své závazky zásadní dopad, doplňuje Vladimír Staňura.

Podle průzkumu České bankovní asociace (ČBA), do něhož se zapojilo celkem 1040 respondentů, si dvě třetiny Čechů myslí, že by plošná možnost odkladu neměla být prodlužována. Jen třetina respondentů (především mladí do 26 let) by moratorium na splátky prodloužila. Důvodem, který uvádějí, je skutečnost, že to pomůže dlužníkům, případně ekonomice (26 %; 7 %). Necelá čtvrtina (23 %) dotázaných se domnívá, že v případě problémů se splácením je vhodnější individuální domluva.