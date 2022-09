Od 1. září lze požádat o přídavky na děti online. Můžete dostat až 1380 Kč měsíčně na dítě

Od 1. září 2022 startuje možnost požádat si o příspěvek na dítě online, aniž byste museli osobně na úřad.

Bude vám k tomu stačit mít zřízenou elektronickou identitu (například BankID, Mobilní klíč eGovermentu, NIA ID apod.). Žádost můžete podat přes webovou stránku Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV). Stačí podat žádost jen jednou, a to i 3 měsíce zpětně.





Nárok na přídavek na dítě stát přiznává v případě, kdy příjem rodiny nepřekročí 3,4násobek životního minima rodiny. Výše přídavku na dítě se pohybuje v rozmezí od 630 Kč do 1380 Kč.

O přídavek na dítě můžete požádat od jeho narození až do věku 18 let. Pokud studuje, pak až do 26 let. Za nezletilé dítě podává žádost rodič, nezaopatření mladí od 18 do 26 podávají žádost sami. Výše přídavku je závislá na věku nezaopatřeného dítěte a na tom, zda alespoň jeden z rodičů pracuje či má jiný příjem.

I nadále jde samozřejmě možné podat žádost osobně, formulář si můžete také stáhnout a odnést ho vyplněný na Úřad práce.