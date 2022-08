O rodičovský příspěvek nově požádate online. Přes internet změníte i měsíční výši dávky

Autor: Shutterstock

O rodičovský příspěvek je možné nově požádat na webu Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) online. I nadále zůstává v platnosti možnost požádat o dávku také na pobočkách Úřadu práce ČR.

Nová on-line žádost je opravdu jednoduchá a každý ji zvládne vyplnit a odeslat z pohodlí domova během několika minut. Po příspěvku na bydlení jde o další formu podpory, kterou lze vyřídit odkudkoliv a bez zbytečné administrativní zátěže, uvedl k novince ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka.





Přes internet na tomtéž místě si také můžete každé tři měsíce měnit měsíční výši úložky. Tuto možnost získávají nejen žadatelé, ale i příjemci, kteří dávku už pobírají.

Standardně je možné čerpat příspěvek maximálně do třicetinásobku denního vyměřovacího základu (maximálně ale 47 700 Kč). Někteří rodiče si ale takto výši dávky stanovit nemohou.

Rodiče, kterým z nějakého důvodu nevznikl nárok na peněžitou pomoc v mateřství (lidově mateřskou) nebo ti, kteří měli před narozením dítěte jen malé příjmy, mohou rodičovský příspěvek nově čerpat maximálně po částce rovné 13 tis. Kč za měsíc. Tato hranice se před časem zvýšila. Donedávna mohli tito příjemci čerpat dávku maximálně po 10 tis. Kč měsíčně.

Na rodičovský příspěvek mají nárok všichni rodiče dětí do 4 let. Může ho čerpat matka nebo otec dítěte. Musí jít o rodiče, který se o dítě stará a má s ním společný trvalý pobyt v ČR i bydliště.

Celkem má příjemce k dispozici 300 tisíc Kč (450 tis. Kč u vícerčat), které si může rozvrhnout výší měsíční dávky až do 4 let věku dítěte. U vícerčat se na 1,5násobek zvyšuje kromě celkového obnosu také maximální měsíční částka. Dávka je vždy čerpána na nejmladší dítě v rodině. Už nějaký čas platí, že narodí-li se vám další dítě, aniž byste stihli dávku dočerpat na to předchozí, o peníze nepřijdete. Nevyčerpané prostředky můžete získat jednorázovou platbou.