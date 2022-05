Novým generálním ředitelem skupiny ČSOB se stal Aleš Blažek

Novým generálním ředitelem a předsedou představenstva skupiny ČSOB je od 6. května 2022 Aleš Blažek. Vystřídá na této pozici Johna Hollowse, který po téměř 26 letech kariéry u KBC odchází do důchodu.

Do čela skupiny ČSOB Blažek zamířil z KBC Bank Ireland. Jsem rád, že se z Irska vracím právě do ČSOB. Za sedm let předchozího působení jsem zde poznal hodně skvělých lidí, na které se opravdu těším. A je mi ctí, že na dalším směřování skupiny ČSOB budeme pracovat společně, řekl Blažek a dodal, že se chce dál zaměřovat na rychlé, jednoduché a užitečné inovace a srozumitelné digitální služby.





Novým generálním ředitelem skupiny ČSOB je Aleš Blažek Autor: Československá obchodní banka, a.s.

Od 1. července 2022 se pak ve skupině ČSOB stane novým výkonným ředitelem Compliance Miroslav Tkáč. Ve funkci nahradí Václava Potůčka, který se rozhodl po čtrnácti letech opustit skupinu ČSOB a KBC.

Miroslav Tkáč nastoupil v roce 2003 do společnosti ČSOB Leasing Slovensko, do pozice podnikového právníka. Následně se od roku 2011 profesně zaměřil na oblast Risk & Compliance a poté přešel do role specialisty kontroly v týmu Operational risk & Compliance v ČSOB Leasing. V lednu 2012 se stal vedoucím týmu Operational Risk and Compliance a v roce 2016 se ujal pozice vedoucího oddělení nefinančních rizik v ČSOB Slovensko. Od ledna 2017 do teď působí na pozici ředitele Compliance v ČSOB Slovensko.

Miroslav získal titul Master of Law na Univerzitě v Košicích. Po absolutoriu v roce 1999 nastoupil jako podnikový právník v Devín bance v Bratislavě.