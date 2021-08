Novým generálním ředitelem Modré pyramidy je Michael Pupala

Novým předsedou představenstva a generálním ředitelem Modré pyramidy je od srpna Michael Pupala. V čele stavební spořitelny nahradil Pavla Jiráka, který zůstává jako člen představenstva Modré pyramidy.

Michael Pupala má zkušenosti s řízením firem v sektorech bankovnictví, pojišťovnictví a energetiky a podílel se na realizaci řady projektů například v oblasti digitalizace, inovací a také transformace obchodních sítí.

Do Modré pyramidy přichází z finanční skupiny Wüstenrot, kde působil od roku 2018 v roli generálního ředitele a předsedy představenstva. Stejnou pozici zastával také ve společnosti ČEZ prodej a zkušenosti v pozici člena představenstva získával i v pojišťovně AXA.

Michael vystudoval bankovní management na vysoké škole Bankovní institut, absolvoval mezinárodní exekutivní MBA program MBA HSG in Business Administration and General Management na University of St. Gallen a také rozvojový program Change Management, Innovation & Operations management na University of Warwick.