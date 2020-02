 »   »  Novým členem představenstva České spořitelny je Petr Brávek

Lenka Kašparová

Novým členem představenstva České spořitelny je od 1. února 2020 Petr Brávek, který bude zodpovědný za IT a operations. Po 8 letech se tak vrací zpět do České republiky. Petr Brávek vystudoval České vysoké učení technické v Praze. Do České spořitelny nastoupil v roce 2007 na pozici ředitele úseku IT. V letech 2012 až 2015 pracoval jako člen představenstva ve Slovenské spořitelně, kde současně zastával pozici provozního ředitele s odpovědností za IT, technologie a digitalizaci. Od roku 2015 působil jako člen představenstva skupiny Erste a byl zodpovědný za IT a provozní řízení v rámci celé skupiny Erste.