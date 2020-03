 »   »  Nový termín pro daňové přiznání kvůli koronaviru: až do 1. 7. 2020

Lenka Kašparová

Ministerstvo financí prodloužilo v souvislosti s šířením koronaviru způsobujícím onemocnění Covid-19 možnost podání daňového přiznání o tři měsíce až do termínu 1. července 2020. Všechny fyzické osoby tedy mohou podat daňové přiznání a zaplatit daň bez sankcí až o tři měsíce později, a to bez nutnosti prokazovat důvody související s koronavirem. Zmíněné opatření by so mohlo dotknout až 2,8 milionů OSVČ. Hlavním cílem je podle vyjádření Ministerstva financí zabránit větší koncentraci lidí na finančních úřadech a poštách.

Mezi další opatření, které v současnosti souvislosti s šířením onemocnění Covid-19, Ministerstvo financí připravuje patří: