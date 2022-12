Novou ředitelkou privátního bankovnictví Komerční banky je Dita Pasquier

Autor: Jan Veselý

O 1. ledna 2023 se novou ředitelkou pro privátní bankovnictví Komerční banky (KB) stane Dita Pasquier, která nahradí dosavadního ředitele, Petra Slabého. Ten se rozhodl opustit KB po 35 letech práce. Na personální výměnu se Dita Pasquier a Petr Slabý připravovali déle než rok.





Útvar privátního bankovnictví v KB obsluhuje klienty, jejichž finanční aktiva převyšují 30 mil. Kč.





Dita Pasquier pracuje v Komerčce 19 let, začínala v korporátním bankovnictví v západních Čechách, poté řídila korporátní divizi v Praze 1. Zastupuje KB ve francouzsko – české obchodní komoře a od roku 2020 je členkou dozorčí rady společnosti Upvest, která je součástí KB. Před nástupem do banky pracovala ve státní agentuře CzechInvest, také řídila i její pařížskou pobočku.

Dita Pasquier, ředitelka privátního bankovnictví KB, 5. 12. 2022 Autor: Komerční banka, a.s.

Petr Slabý pracoval prvních 14 let v pobočkové síti KB a poté, co se banka integrovala do skupiny Societé Générale, pracoval 4 roky v útvaru marketingu a obchodu. V roce 2006 vybudoval novou obchodní divizi privátního bankovnictví. Pracoval také 16 let v dozorčí radě KB Penzijní společnosti a 8 let ve správní radě KB Jistota.