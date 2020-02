 »   »  Novou ředitelkou právní divize Air Bank je Martina Kučerová

Lenka Kašparová

Novou posilou vedoucího týmu Air Bank se v únoru stala Martina Kučerová, která nastoupila na pozici ředitelky právní divize banky. Tuto pozici už v Air Bank dříve zastávala, a to mezi lety 2015 a 2017. Do banky se Martina Kučerová vrací po působení ve společnosti Home Credit a.s.. Pracovní zkušenosti získala na různých právnických pozicích ve finančních institucích. Nejdéle působila v PPF bance, kde byla mimo jiné ředitelkou právní divize. Vystudovala právo na Karlově univerzitě.