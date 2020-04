 »   »  Návrat k normálu v dopravě začíná. RegioJet a ČD navyšují počty spojů

Veronika Němcová

RegioJet od příštího týdne navýší zpátky počty vlakových a autobusových spojů. Spoje obnovují také České dráhy.

RegioJet uvedl, že přidávání bude postupné a na konci příštího týdne by mělo být v provozu kolem 60 % spojů. Podle firmy se zájem o cestování zvyšuje, oproti minulému týdnu přibližně o 30 %. Souvisí to s tím, jak postupně začínají fungovat úřady, firmy nebo školy.

Dopravce proto na trase Praha – Ostrava a zpět od pátku přidal další dva spoje. Na trase Ostravsko – Praha a zpět pak postupně pojede koncem příštího týdne denně až 6 spojů v každém směru (celkem 12). Na trase mezi Prahou a Brnem to budou 4 spoje v každém směru (celkem 8), vlaky RegioJet začnou opět zajíždět také do Břeclavi.

Od konce příštího týdne budou mít cestující k dispozici také všechny 4 cestovní třídy (Business, Relax, Standard a Low-cost) a také ceny se vracejí na předkoronavirovou úroveň. Posílení čekají také autobusové linky – a to například Praha – Liberec a zpět, Praha – Chomutov / Most a zpět nebo Olomouc – Zlín a zpět s přípojem na vlaky RegioJet ve směru Praha. Od 14. 6. bude podle firmy vnitrostátní doprava fungovat bez omezení – jízdenky jsou již v prodeji.

Přeshraniční spoje do Rakouska, Německa nebo na Slovensko bude možné obnovit až po zrušení zákazu pravidelné přeshraniční autobusové a vlakové dopravy, který vydala vláda 12. března.

Spoje obnovují i ČD, rezervace zatím nebudou možné

Spoje postupně přidává také státní železniční dopravce. Západní expresy (linka Ex 6) budou znovu jezdit v celé trase z Prahy přes Plzeň až do Chebu (v době omezení jezdily jen v úseku Plzeň – Cheb). První plánovaný spoj z Chebu do Prahy odjede v neděli v 6:34 (vlak IC 505) s příjezdem do Prahy v 9:17. Z Prahy pojede první spoj v 10:43 (IC 512) s příjezdem do Chebu ve 13:42. Na lince bude postupně obnoven také provoz souprav Pendolino.

Zatím nepojedou Západní expresy, které pokračují do Mnichova, a také pár vlaků Ex 553 / 554 Praha – Plzeň. Prvním vlakem linky R 15 Krušnohor v celé trase Praha – Ústí nad Labem – Cheb bude vlak R 612 s odjezdem z Prahy v 11:26 a příjezdem do Chebu v 15:29. Opačným směrem z Chebu vyjede první přímý vlak do Prahy v 8:30 (vlak R 609) s příjezdem do Prahy ve 12:36. Na trati zatím nepojedou vlaky R 600 / 601 Praha – Teplice v Čechách a vlaky R 603 / 616 v hlavním městě ukončí, respektive zahájí svou jízdu na nádraží Praha-Holešovice (nepojedou mezi hlavním nádražím a Holešovicemi).

Od neděle 26. dubna bude obnoven také plný vnitrostátní provoz linky Ex 2 Valašský expres mezi Prahou a Horní Lidčí (v době omezení jezdily tyto spoje pouze v úseku Olomouc – Horní Lideč). První přímý vlak z Prahy bude spoj EC 123 v 7:23 s příjezdem do Horní Lidče v 11:27. Opačným směrem pojede až do Prahy jako první vlak Ex 520 s odjezdem ze Vsetína v 6:51 a s příjezdem do Prahy v 10:39.

Rychlovlaky railjet opět ovládnou také spojení mezi Prahou a Brnem. Od neděle pojedou spoje railjet Vindobona ve dvouhodinovém intervalu na lince Ex 3 ve vnitrostátním úseku Praha – Pardubice – Brno – Břeclav. První vlak z Prahy pojede v 6:44 (vlak railjet 73) a do Břeclavi přijede v 9:52. Opačným směrem pojede jako první vlak railjet 72 s odjezdem z Břeclavi v 10:07 a z Brna v 10:39 s příjezdem do Prahy ve 13:13.

Od uvedených prvních vlaků bude obnoven plný provoz uvedených linek vyjma gastronomických služeb, uvedly České dráhy. Zatím není možná také rezervace míst. Cestující si mohou sednout tak, aby měli mezi sebou podle provozních podmínek doporučený rozestup. Přeprava jízdních kol je však do vyčerpání kapacity příslušných spojů možná.