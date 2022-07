MONETA za sjednání účtu vyplatí bonus. Akce platí pro spotřebitele, podnikatele i start-upy

Autor: Jan Vaca

MONETA Money Bank nabízí finanční bonus za založení podnikatelského účtu Konto Pro podnikání. Odměnu ve výši 1000 Kč vyplatí za sjednání účtu živnostníkem a začínajícím podnikatelem.

Za založení tohoto účtu banka neúčtuje poplatek a umožňuje to online. Měsíčně umožňuje majiteli účtu bez poplatku provést 100 transakcí a nabízí také kontokorent nejvýše do 2,5 mil. Kč (dle bonity). Banka neúčtuje poplatek ani za výběry z bankomatu.





Za sjednání účtu Start zase vyplatí tisícikorunový bonus start-upu či firmě a advokátům či notářům dá stejnou prémii za založení specifického profesního účtu Juridica Business Program. Ten slouží k advokátním a notářským úschovám.

Odměnu lze tedy získat za založení:

Konta PRO podnikání,

Genius Business Start,

Genius Business Complete,

Obchodní konto Komfort,

Genius Business Export/Import 30,

Genius Business Export/Import 100,

Běžný korunový účet,

Běžný korunový účet pro zdravotnické a další subjekty

Profesní účet Juridica Business Program.

Ve všech případech je podmínkou pro získání bonusu provedení platby debetní kartou Business k účtu v minimální souhrnné výši tisíc korun nejpozději do konce následujícího měsíce po založení konta. Započítávají se platby přes platební terminál nebo přes internet. V obou případech akce platí pro platby v ČR i zahraničí. Pravidla akce najdete na webu banky.

Stejnou akci nabízí banka také fyzickým osobám. MONETA vyplatí 1000 Kč spotřebitelům, kteří si v období do konce srpna založí a aktivují běžný účet Tom Plus a do konce následujícího měsíce provedou z konta transakce v souhrnné výši 1000 Kč. Započítávají se platby na terminálu u obchodníka v ČR či zahraničí a platba kartou přes internet v ČR i zahraničí. Podmínky akce najdete na webu banky.