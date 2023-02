Modrá pyramida nabízí stavebko s úrokem 3,5 % a bonusem až 5000 Kč

Autor: Depositphotos

Modrá pyramida nyní nabízí k nově uzavřeným smlouvám o stavebním spoření bonusovou úrokovou sazbu i finanční odměnu.





Stavební spořitelna v rámci časově omezené akce „Bonus“ poskytne k novým smlouvám bonusovou sazbu 3 % ročně. Společně se základní úrokovou mírou 0,5 % získají úročení 3,5 % ročně. Podmínkou je, aby dodrželi lhůtu spoření v délce šesti let, která je zároveň podmínkou proto, abyste si zachovali vyplacenou státní podporu.





Podrobné podmínky pro připsání bonusu 2000 Kč, resp. 5000 Kč najdete na webu stavební spořitelny.

Po dobu šesti let získá klient benefit ve formě vrstveného úročení zůstatku na účtu stavebního spoření. Celý zůstatek bude po dobu spoření úročen standardním úrokem tarifu Alfa, který nyní činí 0,5 % ročně, k němuž bude po uplynutí šesti let spoření připsán úrokový bonus 3 % za každý rok. Celkové úrokové zhodnocení tak bude odpovídat sazbě 3,5 % ročně, vysvětlil podmínky Ondřej Uriga, produktový manažer stavební spořitelny Modrá pyramida.

Noví klienti mohou také inkasovat bonus do výše 5000 Kč za vyšší počáteční vklad. Podmínkou je vložit na založený účet stavebního spoření alespoň 50 000 Kč do konce čtvrtého měsíce po uzavření smlouvy. Výše bonusu závisí na zvolené akci a na vložené částce. Pokud klient vloží nejméně 50 000 Kč, dostane bonus ve výši 2000 Kč, při vložení 100 000 Kč a více obdrží 5000 Kč. Maximální cílová částka pro spoření je stanovena na 300 000 Kč, informoval Uriga s tím, že bonus bude připsán na účet stavebního spoření do dvou měsíců po skončení upisovacího období čtyř měsíců. Pokud tedy uzavřete smlouvu v únoru, bonus vám bude připsán do konce srpna 2023.

Nové smlouvy uzavřené v rámci této akce jsou osvobozeny od poplatku za uzavření smlouvy o stavebním spoření. Akce platí do 31. března 2023.