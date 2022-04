Ministr Marian Jurečka sestavil nový poradní tým, který má připravit důchodovou reformu

Ministerstvo práce a sociálních věcí zahájilo další pokus, jak se po letech nečinnosti dobrat důchodové reformy. Ta je nezbytná pro zabezpečení adekvátních důchodů i v dalších letech a aby stabilizovala dlouhodobou finanční udržitelnost.

Největší nápor zažije český důchodový systém kolem roku 2036 a v dalších letech, kdy začnou do penze odcházet dnešní padesátníci, tedy generace „husákových dětí“.

Současný systém je závislý na vybraném pojistném, tudíž je nezbytné ho stabilizovat dalšími příjmy. MPSV chce umožnit, aby lidé mohli pracovat v různých formách do vyššího věku tak, jak chtějí a mohou. Vláda však neplánuje zvyšovat důchodový věk, pokud to nebude nutné. Cílem je umožnit postupný odchod do částečného důchodu spojeného s částečnými pracovními úvazky a dobrovolně pracovat déle.

Zaměstnancům v náročných profesích by naopak měl být umožněn dřívější odchod do důchodu spojený s větší odpovědností zaměstnavatelů.

Důchodová reforma také bude řešit zásluhovou složku důchodu, která bude vycházet z odvodů do pojistného systému a také z počtu vychovaných dětí. Rodiče, kteří vychovali děti, museli vynaložit spoustu času, úsilí a značné náklady na výchovu nové generace, která bude financovat důchodový systém v budoucnu.

V tuzemsku je také v porovnání s ostatními evropskými zeměmi extrémně dlouhá doba pojištění pro dosažení nároku na důchod. Cílem reformy je tuto dobu zkrátit z nynějších 35 na 25 let.