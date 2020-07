Ministerstvo práce a sociálních věcí plánuje kurzarbeit

Ministerstvo práce a sociálních věcí připravuje tzv. kurzarbeit, s jehož pomocí chce nastavit systémové řešení podpory zaměstnanců a firem a ochrany pracovních míst pro případ všech budoucích krizových situací podobných současné pandemii koronaviru.

V době koronakrize se téměř zastavily i zdravé firmy. Kdybychom jim nepomohly, musely by propouštět. Nejnovější data ukazují, že náš program Antivirus zafungoval přesně tak, jak jsme na začátku doufali. Zaměstnavatelé nejenže zvládli překonat krizi bez zbytečného propouštění, ale některé firmy po odeznění nejhorší krize dokonce začaly nabírat další zaměstnance, říká Jana Maláčová, ministryně práce a sociálních věcí.

Program Antivirus významně přispěl k udržení míry nezaměstnanosti v přijatelných mezích. Zatímco v únoru dosáhla míra nezaměstnanosti 3,0 %, v červnu se dostala na 3,7 %. V rámci všech tří programů Antivirus A, B, C už bylo vyplaceno 20 miliard korun. Do programu Antivirus A a B se dosud zapojilo šedesát tisíc firem, kterým stát vyplatil více než 15 miliard korun. Roste i důležitost Antiviru C, do kterého se zapojilo už 107 tisíc firem se 735 tisíci pracovními úvazky.