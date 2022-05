Ministerstvo financí navrhuje zvýšit limit pro registraci k DPH na 2 miliony Kč

Roční limit obratu pro povinnou registraci k DPH by se od příštího roku mohl zvýšit z 1 na 2 mil. Kč. Počítá s tím návrh zákona Ministerstva financí, který míří do vnějšího připomínkového řízení.

Současný limit, jež odpovídal částce 35 tis. eur, byl zaveden při vstupu do EU v roce 2004. Navzdory růstu cenové hladiny zůstal po 18 let stejný.





Zvýšení limitu až na 85 000 eur podporuje sama EU, která členským zemím umožní implementovat toto navýšení od roku 2025. ČR nicméně požádala o možnost zvýšit limit pro plátcovství DPH na 2 mil. Kč už před účinností této směrnice. Předpokládáme, že žádost bude ČR na úrovni EU schválena nejpozději letos v červnu, uvedl ministr financí Zbyněk Stanjura.

Na dvojnásobek by se od příštího roku mohl zvýšit také limit ročních příjmů pro vstup do režimu paušální daně. Cílem je zjednodušení daňových povinností a snížení administrativní zátěže podnikatelů. Očekáváme, že příští rok by se díky tomu mohlo k paušální dani nově přihlásit až 30 tisíc živnostníků, doplnil Stanjura s tím, že kvůli velmi širokému rozpětí příjmů paušalistů nebude měsíční paušální záloha pro všechny ve stejné výši, ale zavedou se 3 pásma odvozená primárně od výše příjmů a sekundárně od výdajového paušálu.

Paušalisté budou podle ročních příjmů rozděleni do tří pásem, které určují výši jejich měsíčních paušálních záloh. První pásmo je pro roční příjmy do milionu, druhé do milionu a půl a třetí do dvou milionů korun. Roli pak hraje i výše uplatňovaného výdajového paušálu, díky čemuž se můžete dostat do nižšího pásma paušální daně s nižší měsíční platbou, vysvětlil ministr financí.

Podle odhadů ministerstva by podmínky pro zapojení se do paušální daně kvůli této novele mohlo příští rok nově splnit až 60 tisíc OSVČ. Zhruba pro polovinu z nich by pak mohl být tento režim výhodný.