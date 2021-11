Kryptoměny posilují v kartovém byznysu. Mastercard nově spolupracuje s Bakkt, budou kryptokarty

Novou partnerskou spolupráci oznámily 2. listopadu 2021 společnosti Mastercard (NYSE: MA) a Bakkt (NYSE: BKKT). Obchodníkům, bankám a fintechovým společnostem působícím v USA má usnadnit využívání a poskytování řešení a služeb v oblasti kryptoměn. Spotřebitelé tím získají snadnější přístup do celého ekosystému digitálních aktiv.

Spotřebitelé prostřednictvím úschovy v digitálních peněženkách na platformě Bakkt získají možnost nakupovat, prodávat a držet digitální aktiva. Součástí bude i vydávání debetních a kreditních kryptoměnových karet.

Mastercard naopak začlení kryptoměny do nabízených věrnostních řešení. To umožní nabízet věrnostní odměny v podobě kryptoměn prostou směnou věrnostních bodů za digitální aktiva. Spotřebitelé budou moci namísto tradičních věrnostních bodů získávat a utrácet odměny v podobě kryptoměn a kryptoměnami snadno hradit výdaje za nákupy.

Podle přehledu Mastercard New Payments Index uvádí 77 % mileniálů, že se o kryptoměnách chtějí dozvědět více, a 75 procent odpovědělo, že by kryptoměny k placení používali, pokud by lépe rozuměli jejich fungování.